Informácie z oravských nemocníc, za dva dni zomreli na covid štyria pacienti

Námestovu chýbalo v pondelok do získania žolíka len 27 očkovaných starších ako päťdesiat rokov.

ORAVA. Prinášame štatistiku vývoja situácie v oravských nemocniciach za štvrtok 11. novembra a piatok 12. novembra. Za tieto dva dni zomreli na covid v trstenskej nemocnici traja neočkovaní pacienti, v dolnokubínskej jeden očkovaný. Z 28 pacientov na covidovom oddelení v Hornooravskej nemocnici je až 25 neočkovaných.

V okrese Námestovo chýbalo v pondelok do 65-percentnej méty zaočkovaných ľudí nad 50 rokov už len 27 očkovaných osôb. Po jej prekročení získa okres žolíka, ktorý umožní preradenie o jeden stupeň nižšie v covidovom semafore. Námestovský okres by posunul z čiernej do bordovej farby.

Dolnooravská nemocnica oznamuje záujemcom o očkovanie, že vakcínu budú podávať zajtra, v sobotu 13. novembra, v priestoroch vakcinačného centra. Prísť môžu záujemcovia o prvú, druhú aj tretiu dávku. Očkujú vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer BioNTech.

