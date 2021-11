Do poškodeného mosta navŕtali diery

O budúcnosti mosta ponad Oravskú priehradu rozhodnú laboratórne výsledky.

NÁMESTOVO. V posledných dňoch sa na ceste do Námestova objavili veľké stroje. Pracujú na revízii pilierov a opôr mosta. Doplnkovú diagnostiku spodnej stavby zabezpečil správca mosta, ktorým je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).

Most má osem pilierov a dve opory. Pracovníci sa pustili najprv do hlavného piliera P5, ktorý je v smere od Námestova piaty v poradí. „Vŕtajú a vyberajú betón, pričom pri vŕtaní idú ešte desať metrov pod základ piliera. Vyvŕtaný betón dajú na rozbor do laboratórií, kde zistia, v akom je stave,“ informoval podpredseda ŽSK Igor Janckulík.