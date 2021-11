Takto vyzeral florbalový víkend v podaní oravských klubov

Nižná takmer bodovala o u lídra súťaže.

9. nov 2021 o 13:00 Tomáš Ferenčík

Extraliga muži

1. FBC Trenčín – Nižná 6:5 (0:0,5:4,1:1)

Góly: Medžo (Latka), Reguly, Reguly, Reguly (Latka), Bachan (Reguly)

Hrajúci tréner Nižnej Patrik Bachan: Dobrý zápas, kiež by sme takých hrali viac, bolo by to super. Súper bol lepší, tu nie je o čom. Troška nás mrzí, že aspoň bodík sa nám neušiel. Inkasovali sme 67 sekúnd pred koncom. Sú to však veľké skúsenosti pre našich mladých. Jakub Kepšta dnes opäť podal neskutočný výkon v bráne.

1. liga muži

11. kolo

Tempish Capitol – Mútne 8:5 (6:0,1:2,1:3)

Góly: Čajka (Meško), Jakubjak (Jankola), Jankola, Jankola (Čajka), Jankola

Tréner Mútneho Anton Kapičák: Prvá tretina bola pre nás pohromou. Za dve minúty sme inkasovali štyri góly, celkovo v úvodnej časti až šesť. Hroziaci debakel sa podarilo zastaviť zlepšenou hrou v strednej tretine. Chlapci vybehli, akoby svietil stav 0:0. Konečne začali hrať dôrazne vpredu i pred vlastnou bránou.

Hlavne si začali vytvárať strelecké príležitosti a prostrednú tretinu sme proti favoritovi vyhrali 2:1. S rovnakou taktikou sme vybehli aj do posledného dejstva. Aktívnou hrou a efektivitou sme zaskočili lídra súťaže a vyhrali sme ju 3:1. Žiaľ, dve vyhrané tretiny na výhru nestačili. Za hráča zápasu bol z Mútneho vyhlásený Marek Jankola, autor hetriku a jednej asistencie. Nevymýšľal pri zakončení. Vystrelil vždy do inej časti brány, dva teplomery a jeden lob a bolo vymaľované. Je to ročník 2004 a zlepšenými výkonmi si vypýtal stabilné miesto v zostave. Zo štvrtého útoku je centrom v druhom.

Hurikán Bratislava – Dolný Kubín 5:6 pp (1:1,3:0,1:4-0:1)

Góly: Gáll (Tóth), Kuhajda, Gáll, Kuhajda (Slávik), Hutira (Varečka), Huba (Drengubiak)

Prezident dolnokubínskeho klubu Matúš Lakoštík: V tomto zápase nám išlo o veľmi dôležité body. Chalanov treba pochváliť za prístup k zápasu. Ani za stavu 5:1 pre súpera sa nevzdávali a dávali do toho všetko, čo sa nám nakoniec aj oplatilo a podarilo sa nám do konca stretnutia vyrovnať. V predĺžení tentokrát stálo konečne šťastie na našej strane a strelili sme víťazný gól.

12. kolo

Tempish Capitol – Dolný Kubín 9:3 (2:1,2:0,5:2)

Góly: Kuhajda (Drengubiak), Hutira, Huba (Tóth)

Prezident dolnokubínskeho klubu Matúš Lakoštík: Za vedúci Capitol hrajú viacerí bývalí reprezentanti a bolo to na ihrisku citeľné. Výsledok je síce jasný, ale Kubínčania bojovali do posledných minút a snažili sa streliť ešte nejaký ten gól. Mali na to viacero príležitostí, no zlyhávali aj na dobre brániacom brankárovi súpera.

Hurikán Bratislava – Mútne 10:3 (4:0,1:3,5:0)

Góly: Bolek (Jakubjak), Jankola (Babečka), Čajka

Tréner Mútneho Anton Kapičák: Totálny výbuch v prvej a tretej tretine a debakel je na svete. Prehra 10:3 je krutá. Chýbala nám rýchlosť, vôľa a chuť. Včerajší ťažký duel s Capitolom nám zobral priveľa síl. Máme veľkú maródku, hrá sa každý týždeň a hráči nestihnú zregenerovať. Na budúci týždeň nás čakajú dva domáce zápasy, v ktorých musíme bodovať.

Detva – RaptORs odložené

