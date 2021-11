Siláčka z Oravy dokázala nemožné: Plačem od šťastia, neviem tú radosť opísať

V Litve sa konali majstrovstvá Európy.

9. nov 2021 o 8:09 Tomáš Ferenčík, Monika Janovičová

VILNIUS. V Litve sa konal európsky šampionát v pretláčaní rukou, na ktorom reprezentovali Slovensko aj Barbora Bajčiová a Miroslav Pavčo z klubu KASprof Security Bul Team Orava. Na podujatí chýbala konkurencia z Ruska, Turecka či Gruzínska, ktorej aktuálna situácia nedovolila zúčastniť sa.

Historický úspech zaznamenala rodáčka zo Žaškova Barbora Bajčiová, ktorá zdoláva svoje súperky rad radom, a to nielen v juniorskej kategórií. Premiérovo sa stala majsterkou Európy aj v ženskej kategórii na obe ruky. „Neviem opísať slovami tú radosť z úspechu, ktorý sme dosiahli. Moja forma bola životná, za čo vďačím Peťovi Kasanovi. Vytvoril nám podmienky, aby sme sa stali najlepšími.“

Okrem štyroch zlatých medailách si oravská siláčka doniesla z Litvy jeden veľký zážitok. „Poprosila som niekoľkonásobnú majsterku sveta a môj vzor Egle Vaitkute, či si nedáme priateľský sparing. Ona súhlasila. Neskutočná sila a skúsenosti, pre mňa, 21-ročnú športovkyňu, zážitok do konca života a teším sa na ďalšie stretnutia. Plačem od šťastia, keď čítam tie komentáre a slová od najväčších legiend nášho športu, že som obrovský talent a budúcnosť.“

Premiéru na európskom šampionáte absolvoval len 16-ročný Miroslav Pavčo z Námestova.

Armwrestlingu sa venuje dva roky. Príprave sa venoval päťkrát do týždňa pod vedením Barbory Bajčiovej a Petra Kasana. Na prvý raz dopadol úspešne. Získal bronzovú medailu v kategórii do 18 rokov a váhovej kategórii do 80 kg. Mladý športovec má však už jasné ambície na najbližšiu dobu. „Cieľ je jasný. Chcem doniesť pre klub z majstrovstiev sveta cenný kov,“ dodal Pavčo.

Hrdosť na svojich zverencov neskrýval ani tréner Peter Kasan. „Som veľmi hrdý a spokojný s výkonom oboch športovcov. Barbora a Miro počas celého roka zodpovedne trénovali, išli si tvrdo za svojím a toto je ovocie ich práce. Ako klub sme urobili najlepší výsledok na Európe spomedzi všetkých slovenských klubov, čo svedčí o kvalitných podmienkach pre našich športovcov a o vysokej kvalite odbornosti a skúsenosti v oblasti armwrestlingu.“