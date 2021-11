Ženy lámali ticho: Sida o živote s mužom po porážke

Ivan mal šesťdesiat rokov, keď ho postihla cievna mozgová príhoda. Elektrický vozík mu zmenil život. Jazdí na ňom, akoby mal terénnu štvorkolku.

9. nov 2021 o 10:34 Jaroslava Kavuliaková

DOLNÝ KUBÍN. „Je to práve deväť rokov, odkedy mi porazilo manžela. Boli sme obaja zdraví a veľmi aktívni. Keď sa mu to stalo, vedela som o porážke málo,“ povedala Sidónia Mikušová. O svojej skúsenosti hovorila otvorene a bez príkras.

„Bola som v záhrade a on bol v dome, na poschodí," opísala Sida. „Neviem, ako dlho trvalo, kým som ho po porážke našla, ale myslím si, že to mohlo byť v rozpätí dvoch hodín. Chcel rozprávať, no iba bľabotal a nevládal chodiť. Prišla rýchla zdravotnícka pomoc, v nemocnici ho vyšetrili a poskytli mu trombolýzu.“

Večery o živote, lámanie ticha Cievna mozgová príhoda bola témou prvého podujatia z cyklu Večery o živote, lámanie ticha v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka. Príbeh Mikušovcov dopĺňali odbornými informáciami neurologička Erika Šagátová, fyzioterapeutka Renáta Brodňanská a Anna Klejová z oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) a posudkových činností dolnokubínskeho úradu práce.

Čím skôr, tým lepšie

Trombolytikum je liek s vysokým potenciálom rozpustiť zrazeninu v cieve, ktorá ju upcháva. Tým, že zrazeninu rozpustí, vráti prietok krvi do postihnutej oblasti. Ručičky na hodinách sú však neúprosné, ide o čas.

„Niektorí ľudia si myslia, že trombolýzu stačí podať do troch hodín. No tri hodiny sú maximum, kedy má aký-taký benefit. Platí čím skôr, tým lepšie,“ vysvetlila neurologička Erika Šagátová. „S pribúdajúcim časom efekt trombolýzy klesá, až ho úplne stratí. A, zvyšuje sa riziko, že pacient zakrváca do nedokrveného miesta.

Nervové bunky sú závislé od dodávky glukózy a kyslíka, bez nej do piatich minút odumrú a už nikdy sa neobnovia. Ale okolo nich je relatívne veľké množstvo ďalších buniek, ktoré sú v takzvanom ischemickom polotieni, a tie sú cieľom nášho záujmu.

Snažíme sa ich zachrániť, vrátiť im prítok krvi, lebo ak nezasiahneme, odumrú aj ony a tým pádom je väčšie ložisko nedokrvenia. Čím skôr trombolýzu podáme, o to viac zmenšíme rozsah ložiska a tým aj rozsah postihnutia,“ dodala neurologička a upozornila, že kľúčové tri hodiny sa počítajú od vzniku cievnej mozgovej príhody.

Za ten čas treba stihnúť postihnutého nielen nájsť, priviezť do nemocnice, ale aj prístrojovo vyšetriť.

Varovný prst

„Myslela som si, že keď je v lekárskej starostlivosti, že mi ho vrátia takého, aký bol. Nikto ma nepripravil na to, že môže mať trvalé následky,“ priznala Sida.