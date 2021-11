Chceli a aj zvládli dôležitý duel

Dolnokubínski hokejisti potrebovali v Partizánskom zvíťaziť, aby si udržali kontakt s vedúcou trojicou súťaže.

8. nov 2021 o 13:00 Tomáš Ferenčík

II. liga Západ

Partizánske – Dolný Kubín 1:2 (0:1,1:1,0:0)

Góly: Hančiak (Hricko), J. Michalica (Gallo)

Asistent trénera Marek Huba: Cestovali sme si do Partizánskeho po tri body, ktoré sa nám podarilo zobrať domov. Mužstvo si nemohlo dovoliť zakopnúť, lebo prvá trojica by sa odpútala na 10 bodov, čo je pri formáte súťaže už dosť. Preto sme veľmi radi a vďační za tri body.

Každý jeden, ktorý do zápasu nastúpil, od brankára Babika až po posledného hráča v zostave, dal do zápasu všetko. Boli koncentrovaní a zodpovedne dodržiavali systém, ktorý od nich vyžadujeme.

To bol kľúč k úspechu. Znova musím kritizovať výkon rozhodcov, ktorí nastavili až voľný meter na zákroky, čo vzbudzovalo u našich aj domácich hráčov vášne a ten hokej možno nebol taký, aký mal byť. Ešte raz ďakujem každému jednému za prístup. Zodpovedne sa pripravíme na Lučenec, kde chceme opäť naplno bodovať. Týmto by som chcel všetkých pozvať na zápas v sobotu do Ružomberka, aby prišlo čo najviac divákov a povzbudili našich chlapcov k čo najlepšiemu výkonu.

Zostava: Babik – Šeliga, Javorka, Jonák, Marguš, Šugár – M. Jendroľ, Sluka, Hricko, Bukna, Hančiak – Koreník, Ladňák, Vaculík, Gallo, Betušťák – J. Michalica, Maňuch

strely: 47:40,vylúčenia: 3:7, trestné minúty: 6:14, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

