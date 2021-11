V Zábiedove majú nový pamätník nenarodených detí

Obec má dva cintoríny, pomník postavila na dolnom.

7. nov 2021 o 8:05 Jaroslava Kavuliaková

ZÁBIEDOVO. „Po desiatich rokoch od inštalovania dočasného symbolického hrobu nenarodených detí na našom dolnom cintoríne sme ho nahradili trvalým pamätníkom,“ informoval Ján Banovčan, starosta obce Zábiedovo.

„Veríme, že pamätník bude vnímať verejnosť aj počas celého roka ako miesto na hľadanie cesty k uzdraveniu z poranení z minulosti, objavenie nádeje a útechy zo zažitia bolestivej straty či posilu na správne rozhodnutia do budúcnosti alebo miesto na modlitbu za všetkých, ktorí to v súvislosti so stratou dieťatka ešte pred jeho narodením potrebujú.“

Pôvodný symbolický hrob nenarodených detí, so soškou anjelika, si získal pozornosť ľudí. Zapaľovali tu sviečky a nosili malé predmety. Pietne miesto poznačil čas, preto ho odstránili a presne na jeho miesto osadili nový pomník z ateliéru sochára Juraj Brišáka zo Zákamenného.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tak, aby zachovali pôvodný zámer ešte z čias výstavby neďalekej Kaplnky svätých našich dní, ktorá má po stranách rozmiestnené sochy svätcov. Aby bola socha svätej Gianny otočená smerom k miestu venovanému pamiatke nenarodených detí. Gianna Berettová Mollová bola talianskou lekárkou a matkou, ktorá odmietla umelé prerušenie tehotenstva, čím zachránila život dcérke, no sama zomrela.