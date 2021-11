Príprava vrcholí. Úspešné sestry túžia byť medzi najlepšími

V sobotu 6. novembra odchádzajú biatlonové dvojičky do švédskeho strediska Idre.

4. nov 2021 o 9:00 Tomáš Ferenčík

HRUŠTÍN. V závere novembra odštartuje biatlonová sezóna. Formu dolaďujú aj naše úspešné sestry Mária a Zuzana Remeňové. V októbri absolvovali trojtýždňové sústredenie v rakúskom stredisku Ramsau. „Podmienky na trénovanie tam boli vynikajúce,“ hovorí Mária. „Na snehu boli pripravené dva okruhy, jeden kratší a druhý dlhší.“

Biatlonistky z Hruštína absolvujú ešte v novembri záverečnú prípravu. „V sobotu 6. novembra odchádzame do švédskeho strediska Idre, kde budeme mať aj nominačné preteky.“

A práve na základe nich sa rozhodne, či pretekárky klubu ŽP Šport Podbrezová budú zbierať skúsenosti medzi profesionálkami vo Svetovom pohári, alebo budú posledný rok ako juniorky súťažiť v IBU cupoch. „Túžba dostať sa do svetového pohára je veľká,“ hovorí Mária, ktorá si už v predošlej sezóne zažila na vlastnej koži preteky medzi profesionálkami. „Urobíme všetko pre to, aby sme sa tam so sestrou dostali.“

