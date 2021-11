Otužilci začali sezónu. Toto sú najlepšie miesta na otužovanie na Orave

Studené potoky a vodné nádrže ich priťahujú ako osy med. Zisťovali sme, ktoré miesto na Orave stojí na piedestáli otužilcov.

4. nov 2021 o 10:52 Jaroslava Kavuliaková

ORAVA. Zatiaľ čo sa väčšina národa začína babušiť do búnd, čapíc a rukavíc, oni sa ťahajú k vode. Zo skrine tiež vyberajú rukavice, ale neoprénové. A doladia ich plavkami. Mínusové teploty a vrstva ľadu, to je to pravé orechové pre otužilcov. Sezóna na Orave práve začala. Slávnostne ju otvorili na Oravskej priehrade, v Zubrohlave a trochu neskôr i v Oravskej Polhore.

„V Oravskej Polhore vybudovali otužilecké centrum v najsevernejšom možnom bode Slovenska,“ opísal Juraj Gerek. „ Má veľmi čistú a hlavne studenú vodu v rieke počas celého roka, vyvierajúceho spod Babej hory. Zaujímavosťou sú neďaleké stále zachovalé bunkre z druhej svetovej vojny.“

Do boja sa neplánovane pustili i Polhorské ľadové medvede. S následkami vandalizmu. Areál otužilcov, ktorý len minulý rok svojpomocne vybudovali, padol za obeť vagabundom. A aby toho nebolo málo, schody im zobrala voda. Miestnych to neodradilo. Zomkli sa a spoločnými silami centrum opravili. A pred otvorením tohtoročnej sezóny aj vynovili.

„Náš areál dostal vylepšenie vo forme nových lavičiek, plechových čiapok na smetné koše, všetky doplnky boli natreté farbou, aby to pôsobilo pekným dojmom ako celok. A začali úpravy terénu za mólom, ako je ohnisko,“ uviedol Matej Žofčík a poďakoval tým, ktorí vylepšenia urobili a pripravili miesto na hromadný pobyt v rieke Polhoranke. Vo veľkom štýle, za hudby akordeónu, si ho užili domáci i cezpoľní.

Ako v Dierach

„Moje top miesto je vo Vavrečke. Krásne a dobre vybavené,“ povedala Anna Hacajová. „Majú tam zabudovaný teplomer. Šatne na prezliekanie, s rohožami a vešiakmi, sú pri nepriaznivom počasí veľkou výhodou. Vonku sú lavičky, kde sa dá sadnúť a počas slnečných dní opaľovať. Príjemné horské prostredie, miesto na posedenie pri ohníku, čistota, udržiavané prostredie a ticho.“