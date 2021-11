Situácia na Orave sa neustále zhoršuje

V okrese Tvrdošín evidujú už viac infikovaných, ako zaregistrovali počas druhej vlny epidémie. Šíri sa tam hoax o práškovacích lietadlách s covidom.

3. nov 2021 o 13:24 Martin Pavelek

ORAVA. „Situácia je kvôli covidu katastrofálna. Máme štyroch pacientov na umelej pľúcnej ventilácii, piatich na high flow, 30 na kyslíku,“ opisuje súčasný stav v Hornooravskej nemocnici v Trstenej riaditeľ Marian Tholt. „Ďalších pacientov na pľúcnu ventiláciu už nemôžeme prijať, musíme to riešiť prevozom do iných nemocníc, no plná je už nemocnica v Ružomberku aj v Martine. Koordinujeme to s nemocnicami mimo Žilinského kraja.“

Preto v trstenskej nemocnici už nevykonávajú plánované operácie, ale len akútne.

Riaditeľove slová potvrdila okresná hygienička Mária Varmusová. „Čísla chorých prudko stúpajú, nemocnice sa plnia, pacientov z Oravy už vozia na umelú pľúcnu ventiláciu až do Piešťan. Krivka sa stále neláme, ale rastie.“

Povedala, že v Dolnom Kubíne ochorelo v jednom z podnikov na covid približne 80 zamestnancov.

Úmrtí pribúda

Odborníci predpokladajú, že o niekoľko dní hrozí, že bude denne pribúdať deväťtisíc pozitívne testovaných, najhoršie scenáre hovoria až o 16-tisíc. „Kde ich dáme?“ pýta sa Varmusová.

V dolnokubínskej nemocnici zomrelo na covid počas októbra 16 pacientov. Dnes využívajú ÚPV traja, rovnaký počet je napojených na highflow. Na covidovom oddelení je 17 pacientov.

„Dnes sme ešte plánované operácie vykonávali, či ich budeme robiť ďalej, sa bude odvíjať od toho, ako budú vyťažení anesteziológovia, ktorí musia obsluhovať pľúcne ventilácie,“ povedal námestník riaditeľa pre operatívu Rastislav Johanes.