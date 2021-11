Jedenástka vyvolala veľké vášne. Vyjadril sa aj nešťastný hrdina okamihu

Na stopérskom poste odohral veľmi dobrý zápas. V závere už neudržal svoje emócie.

3. nov 2021 o 11:03 Tomáš Ferenčík

Futbalisti Dolného Kubína si zobrali voľno v práci, v škole a hrali vyrovnanú partiu s profesionálmi z MŠK Žilina. Do 83. minúty držali nerozhodný stav 2:2. Už sa pomaly schyľovalo k pokutovým kopom, no hlavný rozhodca ukázal po rohovom kope na biely bod.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dolnokubínski futbalisti sú aj tak frajeri (+foto, video a ohlasy) Čítajte

V šestnástke videl ťahanie Matúša Ončáka na kapitána Jakuba Paura. Práve tento rozhodujúci moment vyvolal po zápase veľké diskusie. Žilinský kapitán Paur označil jedenástku za čistú a jasnú. O inkriminovanom momente a veľkom sviatku v Dolnom Kubíne sme sa porozprávali s nešťastným mužom tohto okamihu, Matúšom Ončákom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na stopérskom poste ste celý zápas pôsobili s kapitánom Petrom Sopúchom presvedčivo. Užívali ste si zápas s MŠK Žilina?

Keďže nehráme takýto zápas každý týždeň, bol to pre nás všetkých veľká oslava futbalu. Hrali sme proti hráčom, ktorí majú skúsenosť s Európou. Chceli sme ukázať, čo je v nás. Myslím, že sa to podarilo. Sú to pre nás všetkých cenné skúsenosti, hrať proti takému mužstvu.

Ďalej sa dočítate Aký má názor na odpískanú jedenástku? Prečo svoj názor potom zmenil? Trúfol by si podľa neho odpískať rovnakú jedenástku pre Dolný Kubín? Ako veľmi bolí táto prehra? Verilo si mužstvo na jedenástky? Z čoho mu vypadne občas slzička po zápase? Aké sú reakcie divákov na odpískanú jedenástku?