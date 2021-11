Dolnokubínski futbalisti sú aj tak frajeri (+foto, video a ohlasy)

V 83. min vyvolala veľké vášne odpískaná penalta. Žilinčania si postup nezaslúžili.

2. nov 2021 o 17:12 Tomáš Ferenčík

„Bude to štátnica z futbalu,“ povedal pred zápasom dolnokubínsky tréner Pavol Bača. Ak by sme ju mali hodnotiť ako komisia, úspešne prešiel. Jeho zverenci predviedli obdivuhodný výkon a fanúšikovia sa bavili celých 90 minút.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hlavne prvý polčas dvíhal zo stoličiek a robil zimomriavky v sychravom počasí. Už v 7. min sa pekne uvoľnil Filip Kolorédy a krásnou krížnou strelou dostával fanúšikov do správnej teploty. Lopta skončila tesne vedľa. O pár minút si nabehol na štandardnú situáciu Kristián Gálik, no hlavičkoval len do rúk brankára. Žilinčania pôsobili nepresvedčivým dojmom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Námestovský tréner: Na tomto výkone sa dá stavať Čítajte

V 22. min pykali, keď sa zopakovala situácia z predošlých minút. Gálik tentoraz brankára predskočil a vypukla veľká eufória, 1:0. O dve minúty bola ešte väčšia, keď Marek Bobček rutinérsky ponad brankára zvýšil na 2:0. Rodila sa znovu veľká senzácia, tentoraz na úkor sedemnásobného majstra Slovenska.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/wHDCWsL4axk