Hasiči majú novú vežu aj sklzné tyče

Výstavba hasičskej stanice trvala viac ako desať rokov.

3. nov 2021 o 7:19 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Po štyroch rokoch sa ulicami Dolného Kubína opäť presúvala dlhá kolóna hasičských vozidiel so zapnutými sirénami a majákmi. V roku 2017 odchádzali z mesta do Oravskej Poruby do náhradných priestorov. Dôvodom bola rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v meste.

Minulý týždeň sa do Dolného Kubína vrátili.

Budova tretieho tisícročia

„Keď sme do Oravskej Poruby odchádzali, malo to byť na pol roka, nikto netušil, že sa to pretiahne na viac ako štyri roky,“ povedal veliteľ čaty Peter Dúha. „Ale sme radi, že teraz máme nové, moderné priestory.“

Spokojný je aj riaditeľ hasičov Dušan Bakoš. „Tieto budovy spĺňajú požiadavky profesionálnych hasičov v 21. storočí. Máme kvalitné zázemie, tri spálne, nový nábytok, posilňovňu, priestranné garáže s odsávaním výfukových plynov, sklzné tyče z poschodia na prízemie, vežu na trénovanie. Verím, že do týchto priestorov nebude treba investovať dlhšiu dobu.“ Naviac získali opäť lepšiu polohu na výjazdy k zásahom.

