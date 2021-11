Zachraňovali rybárov aj kitesurfistu s padákom

Ľudia sa ocitli v studenej vode priehrady, išlo im o život.

2. nov 2021 o 13:03 Martin Pavelek

ORAVSKÁ PRIEHRADA. Počas poslednej októbrovej nedele vyrážali záchranári z Oravského záchranného systému až ku trom ľuďom, ktorí sa nechtiac ocitli vo vode Oravskej priehrady.

V prvom prípade išlo o dvoch rybárov pri Slanickom ostrove, na rybačku prišli z českého Třinca.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Volali mi iní rybári, aby som rýchlo išiel ku ostrovu, pretože sa tam prevrátil čln s dvoma mužmi,“ opisuje situáciu Ľudovít Planieta. Po príchode na miesto videl dvoch premrznutých rybárov držiacich sa prevráteného člna, ktorý sa našťastie nepotopil.

Ani jeden nemal záchrannú vestu, čo je obrovská nezodpovednosť. Nevedeli poriadne opísať, čo sa stalo.

„Vraj stáli na člne a nahadzovali, prišla vlna a už boli vo vode. V tak studenej by dlho nevydržali, rýchlo by nastalo podchladenie, člna by sa už neudržali. Plávať by tiež dlho nevládali. Svaly vám stuhnú, rukou a nohou nepohnete, utopíte sa do niekoľkých minút,“ hovorí Planieta.

V ten deň ešte pomáhal športovcovi, ktorý robil kitesurfing. S pomocou padáka brázdil vody priehrady na boarde. Padák mu však spadol do vody a už ho nedokázal dostať do vzduchu. Od brehu bol približne štyristo metrov.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Pri Oravskej priehrade zhorela loď prerobená na reštauráciu Čítajte

Mal oblečený nepremokavý skafander, ktorý ho chránil pred chladom, no s padákom vo vode by sa k brehu nedostal. „Naložili sme ho do člna a odviezli do bezpečia,“ hovorí Planieta.

Všetkým ľuďom, ktorí idú na vodu, odkazuje, aby mysleli na vlastnú bezpečnosť a záchranné vesty mali vždy oblečené. „V člne sú vám nanič, lebo ho vietor odfúkne, prípadne sa do neho z vody nedostanete. Pri prevrátení vás môže niečo udrieť do hlavy, upadnete do bezvedomia, ale vesta vás udrží nad vodou. Ak ich nebudete mať oblečené, je to síce malá, ale zbytočná investícia. Ľudský život peniazmi nevyčíslite.“