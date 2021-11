Aj starí páni poznajú jesenného majstra

V priamom súboji sa stretli Istebné a Oravská Jasenica.

2. nov 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Oravská futbalová liga internacionálov

Istebné – Oravská Jasenica 2:4 (0:3)

Góly: Milan Pavlovčík, Miroslav Greguška – Martin Madleňák, Mário Madleňák, Ľuboš Žofaj, Martin Kriš

Domáce Istebné, ktoré doteraz nenašlo premožiteľa, privítalo lídra súťaže Oravskú Jasenicu, a tak sa čakal zaujímavý a napínavý zápas. Domáci boli odhodlaní súpera potrápiť. Vzhľadom na oklieštenú zostavu, v ktorej nastúpili, sa ich šance znížili.

Hostia od úvodu potvrdzovali, že prišli vyhrať, a súpera zatlačili. V úvode mohol dvakrát otvoriť skóre zápasu Mário Madleňák, ale zakončenie mu nevyšlo podľa jeho predstáv.

Paradoxne tak mohlo ísť do vedenia Istebné. V 13. min vyslal centrovanú loptu od Pavlovčíka do brvna súperovej bránky Milan Lacko. Hostia trestali hneď z následného útoku. O dve minúty sa presadil v priestore šestnástky Martin Madleňák. V 20. min to už bolo 0:2. Z dorážky sa presadil Mário Madleňák. O chvíľu mohol znížiť Maroš Surový, ale v sľubnej šanci hlavou usmernil loptu len do rúk brankára. Prišla 30. minúta zápasu a hostia zvýšili stav už na 0:3. Úspešným strelcom bol Ľuboš Žofaj. V prvom polčase sa už nič nezmenilo.

Po obrátke začali opäť lepšie Jaseničania. Dlhý pas si výborne spracoval Martin Kriš, urobil si v šestnástke priestor a popri brankárovi Kubáňovi poslal loptu do siete. Hostia viedli už 4:0. Od tohto momentu zlepšili pohyb aj domáci a odmenou im bol gól na 1:4, ktorý po presnej prihrávke od Vladimíra Michnu strelil Milan Pavlovčík. Dvanásť minút pred koncom zápasu sa domáci dostali hosťom už na dvojgólový rozdiel. Miroslav Greguška vyslal z 30 metrov loptu na bránku a tá na prekvapenie všetkých a hlavne brankára hostí nakoniec skončila v sieti.

V závere sa domáci futbalisti snažili streliť kontaktný gól, ale nedarilo sa im vo finálnej fáze. Hostia z Oravskej Jasenice si tak už dvojgólové vedenie udržali a odvážajú si z Istebného cenné body. Ján Michalic

Istebné – Námestovo 3:0 kontumačne

