Tímový duch žije, ozýva sa po dvoch víťazstvách z Mútneho

Dolný Kubín musel v zápase proti Bratislavčanom zašívať dve hlavy.

1. nov 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

1. LIGA MUŽI

9. kolo

Dolný Kubín – Trnava 7:8 pn (4:3,2:2,1:2-0:1) Drengubiak (Kysel), Huba (Gáll), Gáll (Kubačka), Drengubiak (Kysel), Kuhajda (Slávik), Suroviak (Kuhajda), Huba (Slávik)

Prezident klubu Matúš Lakoštík: Zápas proti Trnave nepatril medzi naše najšťastnejšie. Množstvo nepremenených šancí nás stálo body, ktoré sme jednoznačne proti takémuto súperovi mali získať v domácom prostredí všetky.

Mútne – Eagles Bratislava 6:4 (2:1,2:0,2:3) Bolek (Kubala), Kubala (Jankola), Babečka, Čajka (Maslan), Maslan (Čajka), Čajka (Straka)

Tréner Mútneho Anton Kapičák: Konečne chlapci prelomili niekoľkozápasovú smolu. Už sme viedli 4:1 a 6:3, ale neboli by sme to my, aby sme si neskomplikovali zápas.

Mužstvo odohralo zápas na dva útoky a chalani vybojovali cenné tri body. V bráne chytil skvelý Juraj Jurana nemožné a traja mušketieri v obrane. Trápia nás zranenia a absencie hráčov.