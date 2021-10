Námestovský tréner: Na tomto výkone sa dá stavať

Výsledok stretnutia 15. kola II. ligy je pre oravské mužstvo až príliš krutý.

31. okt 2021 o 13:17 Tomáš Ferenčík

V súboji proti Petržalke boli námestovskí futbalisti (v bielom) lepším mužstvom, no súper bol maximálne efektívny. (Zdroj: Milan Švába)

Výsledok stretnutia 15. kola II. ligy je pre futbalistov Námestova až príliš krutý. Vo väčšine duelu boli totiž na trávniku lepším mužstvom.

II. liga

Námestovo – Petržalka 1:3 (1:2)

Góly: 33. S. Farský - 26. J. Nemec, 32. B. Turčák, 81. H. Harba

Článok pokračuje pod video reklamou

Prvé minúty priniesli vyrovnaný priebeh hry. Kombinácie hostí boli síce rýchlejšie, ale domáca obrana nepúšťala ich útočníkov do šancí. Hráči v bielych dresoch boli smerom dopredu aktívni, mali dlhšie držanie lopty, no ich finálna fáza priniesla len tri nepresné zakončenia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Futbalový sviatok sa blíži. Dolnokubínsky tréner hovorí o štátnici Čítajte

Až v 23. min si Michal Čiernik nabehol na Chovanov center, no z dobrej pozície prestrelil. Prišiel však prvý roh čierno-bielych a úplne voľný kapitán Nemec poslal hlavou svoj tím do vedenia. Domáci odpovedali rýchlym útokom, v ktorom sa dostal do čistej pozície Farský. Jeho strela len tesne minula šibenicu Sokolovej brány. A tak prišli k slovu opäť hostia. Krásnou krížnou strelou zvýšil Turčák v 32. min na 0:2.