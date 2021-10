Pred domom Eriky Jurinovej včera protestovali antivaxeri

Na adresu županky od zhromaždených padali tvrdé slová, polícia situáciu kontrolovala.

30. okt 2021 o 13:46 Martin Pavelek

NIŽNÁ. „Ideme zapáliť sviečku politickej mŕtvole, veď sú Dušičky. Ideme pani Jurinovú uniesť,“ povedala jedna z účastníčok včerajšieho zhromaždenia pred domom Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.

Ďalšia pani hysterickým hlasom kričala. „Pred hnevom ľudí neutečiete, neutečiete. Peniaze od ľudí chcú v daniach, majetky brať, ale nechrániť ich. Nechať ich poočkovať ako psov po uliciach. Koľko ľudí sa dnes v Ružomberku zaočkovalo? Ako psov, ako zvery, hanbite sa. Poďte sa preukázať testami, že máte v krvi to svinstvo. Ani jeden to nemá v krvi. Hanba vám. A klamať, že neočkovaní sú v nemocniciach, na nič sa neumiera, len na covid.“

Pred dom županky postupne prišlo niekoľko policajných áut. Účastníčka, ktorá celý protest natáčala, tvrdila, že ich bolo sedem. Ich osádky sledovali, čo sa deje.

„Ako to je s VakciZuzkou? Diplom lekárky, ktorý používala učiteľka, a vy ste o tom vedeli. Kto ide prešetriť trestný čin?“ vykrikovala protestujúca pani.

Niektoré obvinenia, ktoré ženy smerovali na županku, hraničili s porušením zákona. „Kam ste poslali tie peniaze, čo ste dostali za VakciZuzku? Komu idete predať školy, na ktoré robili naši rodičia? Vy ste na to nedali ani halier. A naše deti kam budú chodiť do škôl? Ako je to s pozemkami všelijakými okolo nemocníc?“

Po týchto slovách pani povedala, že tento zvukový záznam môže byť pokojne poskytnutý polícii.

Protestujúci odporcovia županky na záver spoločne záver zaspievali slovenskú hymnu a pokojne sa rozišli s výkrikmi Nevzdáme sa bez boja, Slovensko si nedáme. Na ceste po nich ostali nápisy.

Táto skupinka prišla do Nižnej z Námestova, kde tiež usporiadali zhromaždenie, na ktorom vyjadrovali negatívny postoj k očkovaniu.