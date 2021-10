Peniaze venovali chorému chlapčekovi. Mamina sa rozplakala

Chlapec trpí Downovým syndrómom, okrem toho je kardiologickým pacientom.

30. okt 2021 o 8:45 Martin Gábor

RABČA. Prvé kolo najvyššej oravskej futbalovej súťaže sa presunulo až na záver jesene. Výkony a postavenie v tabuľke to zariadilo tak, že jesennú časť súťaže ukončil šláger medzi domácou Rabčou a Pribišom. Pekný futbal priniesol dva góly, po jednom na oboch stranách.

Tréner hrdý na chlapcov

Zápas mal aj charitatívny rozmer. Domáci futbalisti sa rozhodli pomôcť rodine bývalého spoluhráča, konkrétne jeho chorému synovi. „Pred posledným zápasom sme sa s chalanmi rozprávali, čo s peniazmi, ktoré sme ako tím počas jesene vyzbierali,“ hovorí za futbalistov obranca Peter Kovaliček. „Dohodli sme sa, že pomôžeme jednému nášmu bývalému spoluhráčovi, ktorého nechceme menovať. Má ťažko chorého syna. Veríme, že peniaze, ktoré sa nám podarilo vyzbierať, mu pomôžu v ďalšej liečbe. My sa môžeme zabaviť aj z vlastných peňazí a tentokrát sme chceli podporiť dobrú vec. Vytvorili sme pred posledným zápasom jesene zbierku, mali sme už nejaké peniaze od fanúšikov zo vstupného a pridali sa k nám aj ostatní ľudia od nás z klubu.“

Na svojich zverencov je právom hrdý tréner Jozef Skutka. „Som hrdý na nich, že sa odhodlali k takémuto činu. Dohodli sme sa, že meno ani sumu nechceme zverejňovať. Určite sa peniaze rodine malého chlapčeka zídu pri jeho ďalšej liečbe.“

Od šťastia plakala

Vyzbieraná suma veľmi prekvapila mamu malého chlapčeka, ktorému futbalisti Oravanu pomáhali. „Náš syn trpí Downovým syndrómom, okrem toho je kardiologickým pacientom,“ hovorí mama 15-mesačného chlapčeka. „Prekonal ťažkú operáciu srdca. Keď nás chlapci v nedeľu po zápase navštívili, rozplakala som sa od šťastia. Nikto ich o pomoc nežiadal, napriek tomu nám pomohli. Sme s manželom neskutočne šťastní a vďační, že stále sa nájdu ľudia, ktorí dokážu nezištne pomôcť.“

Matka vedela o synovej chorobe dopredu, napriek tomu nikdy nerozmýšľala nad interrupciou. „Na to som nemala ani pomyslenia. Samozrejme, bol to pre nás šok, keď sme sa dozvedeli, že náš syn nebude zdravý. Je taký, aký je. Musíme to vziať, je to náš syn a milujeme ho najviac ako sa dá. Našťastie, operáciu srdiečka úspešne zvládol. Naďalej však musíme absolvovať rôzne rehabilitácie a podobne. Veríme, že sa nám ho časom podarí postaviť na nohy. Chceli by sme ešte absolvovať nejaké rehabilitačné pobyty. Snáď nám to synov zdravotný stav umožní.“

Za redakciu MY Oravských novín dávame futbalistom Oravanu Rabča palec hore. Šport by mal ľudí spájať, bodaj by sme takýchto charitatívnych činov videli viacero.

