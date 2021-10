Mnohým ľuďom splnili dlhoročný sen

V kopci nad mestom vznikla oddychovo-relaxačná zóna

30. okt 2021 o 7:00 Jaroslava Kavuliaková

TRSTENÁ. „Splnili sme mnohým ľuďom dlhoročný sen,“ povedala Magdaléna Zmarzláková, primátorka mesta Trstená. „Túžba Trstenčanov vybudovať krížovú cestu tu bola už veľmi dávno. Prvý návrh projektu, ktorý som našla, je z roku 2008. Ale hovorilo sa o tom už niekoľko desaťročí.“

Pokus o výstavbu krížovej cesty v roku 2008 zlyhal. Ľudia sa nezhodli v názore na navrhovanú vizualizáciu.

„V čase pandémie, keď nebolo možné cestovať medzi okresmi, som si uvedomila potrebu miesta v prírode, kde by mohli ísť ľudia na prechádzku a načerpať duchovné i fyzické povzbudenie. Pritom som mala v podvedomí niekdajší zámer vybudovať krížovú cestu,“ prezradila primátorka Trstenej. „Miesto, kde by mala byť, bolo jasné, no nebol jasný spôsob prevedenia. Tak sme vytvorili projektový tím.“

Mozaika zo zlata

Mesto pri plánovaní nadviazalo úzku spoluprácu s trstenskou rímskokatolíckou farnosťou. V jednom sa zhodli. Krížová cesta mala byť odolná voči počasiu i vandalom. Pri hľadaní výtvarného a materiálového spracovania oslovili Kamila Drába, gréckokatolíckeho kňaza známeho pod umeleckým menom Don Camillo, z Ateliéru Centro Arte.