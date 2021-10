Najprv pomáhali, potom súťažili

Dolnokubínsky vzpieračský klub organizoval slovenský šampionát.

29. okt 2021 o 15:50 Tomáš Ferenčík

Mesto Dolný Kubín pri príležitosti storočnice športu v meste ocenilo desiatich našich funkcionárov a vzpieračov za dlhodobý rozvoj vzpierania a reprezentáciu mesta. Menovite Peter Pagáčik, Václav First, Pavol Stuchlý, Jozef Fišer, Dominik Jendroľ, bratia Peter a Miroslav Janíčkovci, Marta Žiarová Žofčáková, Michal Pokusa a Tomáš Chovanec. (Zdroj: archív klubu)

DOLNÝ KUBÍN. Telocvičňa Základnej školy Petra Škrabáka sa zmenila behom pár hodín na menšiu posilňovňu. Bola totiž dejiskom národného šampionátu vo vzpieraní dievčat a chlapcov do 17 a 20 rokov. Zorganizovať majstrovstvá si vyžiadalo poriadne úsilie všetkých.

„Dorastenci v piatok halu pripravovali, v sobotu súťažili a napokon ešte pomáhali všetko skladať naspäť,“ hovorí predseda dolnokubínskeho klubu Tomáš Chovanec. „V sobotu sme skončili večer okolo pol jedenástej. Vďaka patrí členom klubu, rodičom dorastencov, ktorí tiež pomáhali s prípravami. Myslím, že sme všetkým pretekárom pripravili top podmienky.“

V domácom prostredí chceli zažiariť hlavne dolnokubínski pretekári. Niektorým sa to podarilo, iným nie aj kvôli zdravotným problémom. „Naši vzpierači sa dostali na svoje súčasné maximá,“ hodnotí predseda. „Škoda pár technických chýb, ktoré zapríčinili neplatné pokusy, bolo by to o trošku lepšie. Bohužiaľ, ani naši dorastenci sa nevyhli zdravotným problémom. Roman Benka, Filip Pagáčik, ako aj Alex Šablatúra mali postupne 2-týždňové tréningové výpadky kvôli virózam, a preto sme pre súčasnú situáciu neriskovali spoločné tréningy. Určite Roman a Filip ostali za svojimi možnosťami. Veľmi prekvapil Jakub Pánik a Alex Šablatúra. S oboma treba len naďalej pracovať a výsledky sa dostavia. Dúfam, že na finále budeme atakovať 100 kg v nadhode.“

Jakub Pánik a Alex Šablatúra zviedli medzi sebou čestný súboj v kategórii do 89 kg o bronzovú medailu. O dva kilogramy zvíťazil Alex. Roman Benka sa i napriek tréningovému výpadku tešil v skupine do 81 kg zo strieborného úspechu. Z tej najcennejšej medaily sa tešila iba Frederika Stuchlá. V kategórii do 55 kg obsadila prvé miesto a stala sa majsterkou Slovenska.

Medzi juniormi postavil dolnokubínsky klub iba Denisa Babica, ktorý v kategórii nad 109 kg skončil tretí. Denis je „obojživelník“, venuje sa aj ťažkej atletike.

Výkony a body dorastencov sa počítali aj do súťaže družstiev. Po druhom kole patrí tímu H.I.T.S Vzpieranie Dolný Kubín výborná tretia priečka. Finále by sa malo uskutočniť 7. novembra. Všetci vzpierači veria, že sa aj uskutoční.