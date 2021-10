Namiesto slamy majú v stodole dom

Starej hospodárskej budove dali nový zmysel. Priestor pôvodne slúžiaci na uskladnenie poľnohospodárskych plodín povýšili na svoj domov.

31. okt 2021 o 7:38 Jaroslava Kavuliaková

VELIČNÁ. Zdedili stodolu a rozhodli sa ju prerobiť na rodinný dom. Hoci bolo storočné humno v zachovalom stave, ponechali ho len ako obal. A v jeho vnútri postavili nový dom, s novými stenami, na vlastných základoch.

Pôvodné konštrukčné prvky stodoly sa ale stali jeho súčasťou. Trámy nepílili ani nemenili, zasahujú do novo postavenej časti, čím ovplyvňujú rozmiestnenie interiéru a jeho vzhľad.

„Majitelia sú alfou omegou projektu, ja som vošla do celého procesu len ako projektant. Bol benefit, že spolumajiteľka je architekta, a že celú realizáciu robila pod svojou taktovkou. Oslovila ma preto, že to pre ňu bolo vtedy veľké sústo v rámci začínajúcej praxi a ja už som nejakú skúsenosť mala. Je to príliš špecifická stavba na to, aby sa zadala len stavebnej firme, to by nešlo,“ povedala Eliška Turanská, architektka projektu. „Ja som navrhovala v stodole niečo oveľa kompaktnejšie a menšie, ale majitelia chceli byť veľkorysí, priali si aj podlažia.“

Výška svetlu dopomohla

Budova má až desať metrov v kohútiku. „Najnáročnejšie bolo vysporiadať sa s tým, že humno je úplne iná stavba, než sme z neho chceli urobiť, a ako to bude vo finále pôsobiť. Lebo zrazu máte štyri metre vysokú obývačku, ktorá je inak plošne relatívne malá. Výška ale pomohla. Napríklad v jedálni sú dve, na šírku malé okná, no tým, že sú vysoké a galéria komunikuje s prízemím, aj cez úzke okná preniká dnu dostatok svetla,“ vysvetlila Turanská.

Interiér presvetľujú aj otvory vo fasáde, ktoré vznikli perforáciou dreveného obkladu alebo natočením obkladových dosiek. A prácne získané kusy starých sklenených škridiel.