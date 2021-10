Čo viac si môže fanúšik priať. Na úvod veľké gólové hody

Až v troch dueloch padlo viac ako 10 presných zásahov.

28. okt 2021 o 13:00 Tomáš Ferenčík

Po dlhšej dobe štartujú v tejto súťaži opäť spolu iba oravské amatérske mužstvá. Spoločnou charakteristickou črtou tohto úvodného kola bol vysoký počet gólov, keď strelci spolu zaznamenali úctyhodných 48 gólov.

Oravská hokejová súťaž - skupina A

HK Slovan Trstená – HK Vavrečka 8:9 (2:4, 2:3, 4:2) Filip Šuhaj, Patrik Gočál (Jakub Kšenzulák), Matej Socha (Samuel Balun), Filip Šuhaj (Samuel Balun), Marián Pafčuga (Filip Jasenek, Tomáš Socha), Samuel Balun (Marko Balun), Michal Kráľ (Tomáš Socha), Michal Kráľ – Kristián Ferleťjak (Nikolas Ferleťjak, Dominik Ferleťjak), Nikolas Ferleťjak (Kristián Ferleťjak), Kristián Ferleťjak (Dominik Ferleťjak), Kristián Ferleťjak (Dominik Ferleťjak), Pavol Puvák, Nikolas Ferleťjak (Dominik Ferleťjak), Kristián Ferleťjak (Nikolas Ferleťjak, Vladimír Madleňák), Kristián Ferleťjak (Dominik Ferleťjak), Kristián Ferleťjak (Jaroslav Hoľma)

HK Krivá – HK Pucov 1:10 (0:4, 1:3, 0:3) Milan Kubášek – Matúš Sojčák (Peter Bandoš), Richard Had (Peter Bandoš), Ján Povala (Miroslav Benčík, Jozef Bečka), Richard Had (Roman Bandoš), Richard Had (Jozef Bečka, Andrej Vráb), Miroslav Benčík (Tomáš Sojčák), Peter Bandoš (Tomáš Sojčák), Ján Povala, Tomáš Sojčák (Peter Bandoš), Peter Bandoš (Jozef Bečka)

Hviezda Dolný Kubín – TJ Oravská Lesná A 4:8 (0:1, 2:3, 2:4) Juraj Laštík, Jakub Bedlek (Juraj Laštík), Michal Smolka, Michal Hanko – Jakub Tisoň (Peter Graňák), Jakub Tisoň (Matej Laššák), Pavol Laššák (Dávid Olbert), Robert Brňák (Tibor Holubčík), Matej Laššák (Dávid Olbert, Jakub Tisoň), Robert Brňák (Tibor Holubčík), Pavol Laššák (Benjamín Habľák), Matej Habľák (Ján Kurek, Andrej Kolenčík)

HK Liesek – HK Námestovo 8:0 (2:0, 4:0, 2:0) Ján Šuvada, Ján Šuvada (Andrej Šuvada), Dalibor Baňák (Richard Baňák), Lukáš Miklúšek, Andrej Šuvada (Ján Šuvada), Peter Bartoš (Lukáš Kabáč), Andrej Šuvada (Lukáš Kabáč), Tomáš Vopravil (Andrej Šuvada)

