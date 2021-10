Nová posila Dolného Kubína: Mrzí ma hlavne ten Zvolen

Mladý brankár si vyskúšal slovenskú extraligu i švédsky hokej.

28. okt 2021 o 8:38 Tomáš Ferenčík

Hokejistom Dolného Kubína nevyšiel štart do novej sezóny podľa predstáv. Po troch zápasoch mali na konte tri prehry. Ten správny impulz by mala priniesť nová posila do brány, skúsený Boris Babik.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Extraligový účet si otvoril ďalší Oravčan Čítajte

„Nechajme sa prekvapiť, či to bude ten správny impulz. Verím, že áno a túto sezónu ešte nakopneme do toho najlepšieho konca,“ vyjadril sa.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ponuky zo zahraničia, vyskúšal si už Švédsko

Dvadsaťštyriročný brankár so skúsenosťami z našej najvyššej hokejovej súťaže sa pripravoval s hráčmi Dolného Kubína už počas leta. Malo to byť len dočasné, kým agent nenájde nový klub. „Riešili sme viacero ponúk,“ hovorí rodák z Dolného Kubína. „Týkali sa hlavne zahraničia, krajín ako Fínsko, Francúzsko alebo Amerika. Nedotiahli sa do zdarného konca. Moje rozhodnutie bolo, aby som chytal a nečakal zas dlho.“

Ďalej si dočítate Ako hodnotí skúsenosť vo Švédsku? Proti komu chytal prvý extraligový zápas a ako si naň spomína? Uzavrel už kapitolu o slovenskej extralige? Ako ho prijali chlapci v šatni? Musí chodiť do práce ako spoluhráči? Kde pracuje?