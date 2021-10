Na zápas sa tešili zbytočne

Stolnotenisti Nižnej už nebudú hrávať extraligové duely na základnej škole.

27. okt 2021 o 13:22 Tomáš Ferenčík

NIŽNÁ. Mohlo to byť krásne stolnotenisové divadlo. V extralige sa stretli dve neporazené družstvá, Nižná a Vydrany. Všetko podstatné sa však odohralo mimo stolov. Ku vzájomnej konfrontácii ani nedošlo.

„Začalo to tým, že na stoly svietilo slnko,“ hovorí Tibor Bednár. „Bola to hrôza aj pre nás. Ale vedeli sme, že okolo desiatej slnko zájde za steny a všetko bude v poriadku. Lenže súper sa oháňal pravidlom, že nesmie byť v extralige denné svetlo. Nevieme, či to bol taktický zámer.“

Jedno je jasné. Veľký šláger sa neodohral. O jeho osude rozhodne športovo-technická komisia Slovenského stolnotenisového zväzu za okrúhlym stolom. „Zatiaľ nevieme, či bude iný termín a miestnosť, alebo kontumácia.“

Na vzniknutú situáciu reagoval nižniansky klub zmenou hracej miestnosti. Zo základnej školy sa sťahuje na Spojenú školu v Nižnej. „Dohodli sme sa s riaditeľom, že tam budeme hrať,“ hovorí Tibor Bednár. „Musíme však dať na okná zástery, aby nebolo denné svetlo.“

