V zázrivskom centre zaviedli bylinkoterapiu

Pracovať v centre sociálnych služieb je pre zamestnancov poslaním.

ZÁZRIVÁ. Pracovisko Centra sociálnych služieb Terchová – Havrania 35, ktoré sa nachádza v Zázrivej, je situované v srdci krásnej a živej prírody tejto obce. Leží v náručí hustých a bohatých lesov Malej Fatry.

Ticho a vynikajúci vzduch je to, čo klienti žijúci v zariadení Havrania vedia oceniť a vychutnať si. V zariadení rodinného typu žije 21 klientov. Voľný čas trávia rôznymi aktivitami pod vedením odborných pracovníkov, či už sú to prechádzky, návštevy kultúrnych podujatí, výlety, alebo iné plánované aktivity podľa ich záujmov a záľub. Zariadenie pre nich robí aktivity na udržanie pozornosti, tréningy pamäti, aktivity na odbúranie nahromadeného stresu či napätia.



Obdobie opatrení súvisiacich s ochorením Covid-19 poznamenalo bežný život klientov a prinieslo im aj niektoré obmedzenia. Napriek tomu však klienti zariadenia žijú svoj život ďalej a starostlivosť im zabezpečuje dvanásť zanietených zamestnancov, ktorí svoju prácu vnímajú ako poslanie.



Obľúbenou aktivitou klientov sú hudobné, zážitkové a umelecké kreatívne činnosti. Pod vedením inštruktora sociálnej rehabilitácie seniori radi spievajú svoje obľúbené piesne s využitím sprievodu – hudobného nástroja heligónky. Spomienkovú terapiu robia sociálne pracovníčky najmä u starších klientov, ktorí radi spomínajú na minulosť, a tým si oživujú svoje spomienky.



Pracovná terapia je u klientov v zariadení veľmi obľúbená. Zamestnanci využívajú techniky práce s rôznym materiálom a klienti sa učia novým zručnostiam. Novinkou individuálnej práce s klientmi je ich podpora v literárnej tvorbe. Naši seniori majú umelecké cítenie a na základe individuálnych potrieb bola zaradená poézia ako spôsob vyjadrenia emócií a otvorenia sa svetu.



Návrat k životu starých mám formou bylinkoterapie klienti robia spoločne so sociálnym pracovníkom. Založili spoločne herbár, kde si nájdu rastlinky, ktoré nazbierali a vysušili. Zariadenie vďaka grantovým výzvam získalo vyvýšené záhony na gardenterapiu či pomôcky na sociálnu rehabilitáciu.