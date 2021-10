Orave hrozí, že príde o lesný závod

22. okt 2021 o 7:59 Jaroslava Kavuliaková

NÁMESTOVO. „Čo sme tejto vláde na Orave spravili, že nám tu stále niečo rušia? Po nemocniciach a avizovanom zrušení súdu v Námestove nám idú zrušiť Lesný závod Námestovo,“ napísal župný poslanec Igor Janckulík a vyvolal tak živú debatu vo virtuálnom svete.

„Lesný závod v Námestove funguje už vyše 60 rokov, hoci prešiel už viacerými reorganizáciami. Priamo zamestnáva len niekoľko desiatok ľudí, väčšinou z Oravy, no o to dôležitejšie úlohy plní pri správe, obhospodarovaní ochrane oravských lesov,“ okomentoval Ján politikov status.

Milan si myslí, že ide o výsledok ochranárskych tlakov na prevzatie správy štátnych pozemkov v národných parkoch.

Lesný závod v Námestove (zdroj: Lesy SR)

„Verím, že podniky lesných závodov nebudú rušené plošne, ale podľa lokality a množstva vykonávanej práce,“ napísal poslanec Národnej rady Milan Kuriak na svojej facebookovej stránke. „Takáto zmena by určite nebola vhodná a dotkla by sa nielen zamestnancov, ale uškodila by aj obhospodarovaniu lesov a porastov v správe tohto závodu štátnych lesov.“

Zrušia polovicu odštepných závodov

Organizačná štruktúra štátneho podniku Lesy SR sa má zmeniť v januári budúceho roka.