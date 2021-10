Novou bežeckou destináciou na mape sa stala Brezovica

Na posledných pretekoch Oravskej bežeckej ligy mala bežať celá mužská elita. Napokon si to rozmyslel momentálne ten najlepší.

20. okt 2021 o 17:00 Tomáš Ferenčík

BREZOVICA Bežeckých podujatí na Orave stále pribúda, čo je potešiteľná správa. Najnovšie sa rodina rozrástla o preteky Beh brezovickým chotárom. „Naše občianske združenie sa venuje novým možnostiam rozvoja obce Brezovica,“ hovorí organizátor Samuel Kovalik.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prvý raz som o maratóne nepísal, ale bežal. Chcem to zažiť znovu Čítajte

„Nakoľko som sa začal aktívne venovať behu tento rok, zrodila sa v mojej hlave myšlienka zorganizovať bežecké preteky. Myslím, že brezovická príroda je veľmi nádherná a mala čo ponúknuť. Snažil som sa trať pripraviť tak, aby viedla tými najkrajšími miestami v našom chotári, ponúkla rozmanitosť terénu a aj náročnosť pre skúsenejších.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Ambasádorom podujatia bol oravský elitný bežec Mário Košút. „Je to môj spolužiak zo strednej školy, čiže to malo pre mňa špeciálnu príchuť. Pomáhal som mu natočiť pozvánku a on mi dal za odmenu spraviť štartovné číslo jedna aj s menom.“