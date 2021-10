Začala ďalšia rekonštrukcia cesty medzi Párnicou a Žilinou

Zhotoviteľ počas prác obmedzí dopravu, vodiči sa musia pripraviť na zdržanie.

18. okt 2021 o 17:51 Martin Pavelek

PÁRNICA. „Kritizovali sme predchádzajúce vedenie Žilinského samosprávneho kraja za to, že cesty robili v nevyhovujúcom počasí na jeseň a počas zimy a teraz to robíme podobne,“ povedal Igor Janckulík, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v súvislosti so spustením rekonštrukcie cesty II/583 z Párnice cez Zázrivú a Terchovú do Žiliny. Majiteľom cesty je ŽSK.

Rekonštrukcia sa skladá z niekoľkých podúsekov. Oravské bude opravovať MBM Group. ŽSK zaplatí v Zázrivej za sanáciu zosuvov a opravu cesty 2,33 milióna eur, v Párnici takmer milión. MBM Group okrem toho zrekonštruuje most v Krasňanoch a zvýši bezpečnosť v Terchovej.

V článku sa dozviete Prečo začiatok rekonštrukcie cesty meškal

Ako dlho budú cestu opravovať

Aké výhrady k rekonštrukcii vyslovil starosta Párnice Ján Hančiak

Zima práce zastaví

Projekt pochádza z roku 2018, zákazku vysúťažili v roku 2020, ale práce začali až minulý týždeň. Zisťovali sme dôvod zdržania.