Jesenného majstra určí až záverečné kolo

Oravská Lesná nečakane zvíťazila na ihrisku Istebného.

19. okt 2021 o 9:00 Tomáš Ferenčík

VII. liga

Or. B. Potok – ŠK Sedem 0:0

Domáci nastúpili na zápas vo veľmi oklieštenej zostave. Hostia tak mali vďaka tomu miernu prevahu, no futbalisti Or. Bieleho Potoka im dokázali veľmi dobre kontrovať. Obe mužstvá si vypracovali niekoľko tutoviek, no dominovali predovšetkým obrany na čele s výbornými brankármi.

ŠK Sedem malo po celý čas mierne navrch, no záver patril jednoznačne domácemu mužstvu.

Najväčšiu šancu však zahodil striedajúci Ján Pavčo. Ani jednému tímu sa nepodarilo nájsť recept na súperovho brankára, a tak sa zápas skončil spravodlivou bezgólovou remízou. Na záver by som sa chcel poďakovať domácim hráčom, ktorí nastúpili na tento zápas a svojou hrou prispeli k zisku jedného bodu. Ján Kaššák

DOMÁCI: M. Tekeľ – M. Ulrich, M. Hamaň, J. Kaššák, A. Šangala, F. Kohár, M. Gonda, S. Zemančík, S. Belko, M. Matlák, S. Ťapák (67. J. Pavčo)

HOSTIA: D. Florek – L. Vnučák, J. Kocúr, J. Kozaňák, Marek Vráb, M. Mišek, J. Mokošák (46. M. Trnka), Michal Vráb (75. Ľ. Brišák), E. Polák (82. A. Jadroň), M. Trabalík (53. T. Farský), F. Jendroľ