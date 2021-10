Oravčan putoval po stopách československých legionárov

Uzbekistan ponúka zážitky, ktoré by ste inde hľadali márne.

17. okt 2021 o 10:02 Martin Pavelek

Pavol Záhumenický z Veličnej v júni tohto roka putoval po stopách československých legionárov v Uzbekistane. Podarilo sa mu to vďaka delegácii, ktorú zorganizovali Česi.

Českým vládnym špeciálom sa dostal do krajiny, kde pred sto rokmi ostali po I. svetovej vojne v zajateckých táboroch Čechoslováci.

Potemkinova dedina

Počas siedmich dní navštívili viacero pre Slováka určite netradičných miest – Taškent, Urgenč, Buchara, Kokand, Andižan, Namangan. Neobišli Samarkand, kde sa zastavil aj Štefánik. V týchto mestách ostali už len hroby bývalých vojakov.

Ich preživší kamaráti sa dostali domov, no niektorým to trvalo roky. Veď z Taškentu do Bratislavy je viac ako štyritisíc kilometrov vzdušnou čiarou.

Zajatci sa však nevracali letecky, ale vlakom alebo loďami. „To boli tí šťastnejší. Mnohí sa nevrátili a tieto obete sme si pripomenuli,“ hovorí Záhumenický.

Viaceré cintoríny a hroby na nich boli spustnuté. V niektorých ležia pochovaní Slováci, jeden z najzachovalejších mal Ján Lipták.

Niektoré cintoríny a pomníky sa snažili narýchlo opraviť. „Bolo to ako v Potemkinovej dedine. Zobrali vápno a pomník natreli na bielo. Urobili novú asfaltovú cestu či chodník a aby to nebolo vidno, snažili sa to zamaskovať pieskom.“