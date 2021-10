Návrh za päť miliónov môže zmeniť námestie

Ak sa mesto a investor dohodnú, na konci pešej zóny v Námestove pribudne polyfunkčný dom Park Central.

14. okt 2021 o 21:07 Jaroslava Kavuliaková

NÁMESTOVO. Nové byty a obchodné priestory priamo na námestí. Ak sa mesto a investor dohodnú, na konci pešej zóny pribudne polyfunkčný dom Park Central.

Nová budova by mala vyrásť na rohu Hviezdoslavovho námestia, vedľa kultúrneho domu. Jej výstavba by pohltila parkovacie miesta vedľa obchodného domu Klinec a vyžiadala by si zbúranie rodinné domu Matejčíkovcov.

Práve súrodenci Matejčíkovci a ich firma Universal sú developermi projektu. Na základe ich objednávky vypracoval arhitektonicko-urbanistickú štúdiu Igor Maťaťa. So svojimi spolupracovníkmi pripravil odvážnu koncepciu.

Budova nebude tieniť

Park Central je navrhnutý ako osemposchodová budova. Malo by sa v nej nachádzať približne 20 bytov, 10 prevádzok poskytujúcich služby a dve podlažia parkovísk.

„Návrh sme spracovali s kolegom Ondrejkom a s architektom Maťaťom mladším. Vychádzali sme z urbanistických daností a platného územného plánu. Čo sa týka samotnej výšky zástavby, vychádzali sme z toho, že zástavba v lokalite už existuje,“ zdôraznil architekt, ktorý prezentoval projekt na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva.

„Vojdeme sa do celkovej výšky Klinca, Park Central bude o niečo nižší. Plánovaná budova je 8-podlažná, Klinec má poschodí menej, ale má vyššiu konštrukčnú výšku jedného podlažia,“ doplnil investor.

Aj psia búda je cez čiaru

Návrh sa nepáči Námestovčanovi Miroslavovi Hajdučíkovi, ktorý je zároveň náčelníkom mestskej polície.