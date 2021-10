Deti v škôlke tlačili kapustu

Keď sa ich zima opýta, čo robili na jeseň, budú mať čo povedať.

16. okt 2021 o 14:45 Silvia Capiková, Marcela Kosmeľová

MÚTNE. Materská škola v Mútnom si spestrila jesenné utorkové doobedie v škôlkarskej záhrade. Pani učiteľky si pre deti pripravili krásne divadielko O svrčkovi a mravčekoch, ktorí si chystali zásoby na zimu.

Rozprávkový príbeh o bezstarostnom svrčkovi a usilovných mravčekoch pani učiteľky zahrali tak, že darmo by ste hľadali niekoho, koho by tento príbeh nezaujal. Divadielko prinieslo deťom posolstvo o priateľstve, zodpovednosti a vzájomnej pomoci.



V nadväznosti na príbeh a v snahe zachovávať tradície našich predkov pani učiteľky predviedli ukážku spracovania kapusty pripravenej na zimu. Ako zlatý klinec programu prebiehalo tlačenie kapusty. Učiteľky si všetko vopred nachystali a s pomocou šikovnej Faustínky v ľudovom kroji prebiehalo samotné tlačenie kapusty v súdku, sprevádzané ľudovými piesňami.



Počas Týždňa zdravej výživy sa deti v materskej škole veľa naučili, vyšantili a strávili príjemný čas s kamarátmi. Už teraz sa so svojimi pani učiteľkami tešia na ďalšie aktivity, ktoré tento školský rok ešte prinesie.