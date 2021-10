Hrdina pohárovej senzácie opäť rozhodol zápas

Oba oravské kluby vyhrali zhodným výsledkom.

12. okt 2021 o 12:00 Tomáš Ferenčík

Dolný Kubín nastúpil doma po troch dňoch od ťažkého pohárového zápasu, Oravské Veselé zas čakala náročná cesta na juh Slovenska.

III. liga Stred

Dolný Kubín – Bánová 1:0 (0:0)

Góly: 55. M. Bobček

Na domácich chlapcoch bolo cítiť, že majú v nohách ťažký pohárový súboj s Liptovským Mikulášom. Do polovice prvého polčasu sa hralo medzi šestnástkami. V 38. min sa dostal Dolný Kubín k pokutovému kopu po ruke v šestnástke. Loptu si zobral Kolorédy, ale brankár ho vychytal. O tri minúty sa snažil prelobovať brankára Otruba, no nevyšlo mu to.