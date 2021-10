Pribiš sa plaví na víťaznej vlne, prekvapilo Mútne

Najvyššia oravská súťaž ponúkla zaujímavé kolo.

11. okt 2021 o 13:00 Tomáš Ferenčík

VI. liga

Novoť – Leštiny 2:1 (1:1)

Góly: 23. M. Pisarčík, 84. Peter Jašica – 43. A. Slamka

Už v 2. min si zbehol za domácu obranu hosťujúci Bakala, no nedokázal zakončiť medzi tri tyče. Novoťania sa do dobrej šance dostali v 20. min, keď sa k strele odhodlal Michal Stašák, no vyprášil len rukavice brankára Michnu. Domácich to však mrzieť nemuselo, pretože už o tri minúty sa im podarilo otvoriť skóre. Po peknej kombinácii a prihrávke Patrika Jašicu sa k lopte dostal Martin Pisarčík, ktorý rutinérsky obstrelil súperovho brankára. Krátko nato zakombinovali Patrik Jašica a Peter Jašica. Po tejto kombinácii sa v tutovke ocitol prvý menovaný, no ponúknutú šancu trestuhodne zahodil.

V 27. min sa Peter Jašica rútil sám na Mateja Michnu, no v rozhodujúcej chvíli mu odskočila lopta a hosťujúci brankár ju bez problémov chytil. V 35. min mala Novoť priamy kop, no Stašákova strela nepredstavovala pre súperovu obranu žiadne nebezpečenstvo. Domáci pozahadzovali veľa šancí, a tak prišiel na konci prvého dejstva trest. V 42. min hlavičkoval pod brvno Anton Slamka a Leštiny tak využili z minima maximum.