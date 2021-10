Nočný život v meste sa nemení. Pokus pristrihnúť mu krídla nevyšiel

Mestu robia starosti hluční návštevníci podnikov na Nábreží. Vyriešiť to chcelo obmedzením prevádzkových hodín.

11. okt 2021 o 10:00 Jaroslava Kavuliaková

NÁMESTOVO. „Kto chce piť, ten bude piť, či je jedna hodina, alebo tri hodiny ráno. Námestovo je turistické mesto. Ľudia, ktorí sú zamestnaní v reštauráciách, z toho žijú. Najlepšie je asi chodiť len do kostola a na cintorín,“ rozhorčene sa postavil na stranu zábavy poslanec Tomáš Kucharík.

Reagoval na správu Miroslava Hajdučíka, náčelníka mestskej polície, predloženú počas mestského zastupiteľstva (MsZ) minulý týždeň.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ľudia sa zbláznili

„Táto správa je najmä o zúfalom výkriku občanov žijúcich v okolí nábrežia Oravy. Zúfalo prosia, robte niečo, lebo tu sa nedá žiť,“ povedal náčelník mestskej polície. „ Za posledné dva mesiace sa ľudia zbláznili, správajú sa nekontrolovateľne. Túto robotu robím 30 rokov. Myslel som si, že po osemdesiatom deviatom, keď sme chodili domov otrhaní z roboty, lebo sme sa bili na každom rohu, že to už také zlé nebude. Prišiel rok 2021, júl a august, a je to horšie, ako to bolo.“

„Ten, čo to nevidel, nezažil a nebýva tam, nevie. Ja z Čerchlí, ja tam mám líšky. Ale tu je iná situácia,“ povedal poslancom Miroslav Hajdučík. Za kritickú považuje najmä štvrtú hodinu ráno. „Opitá hlava je sprostá hlava. Do šiestej je problém dostať ľudí z nábrežia. Zdravotníci chodia ošetrovať rozbité hlavy. Naháňame sa s vandalmi. Technické služby nás požiadali, aby sme slúžili do siedmej, lebo boli ohrozovaní týmito napitými a nafetovanými zombíkmi.“