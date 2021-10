K výhre pomohol dvomi gólmi, po zápase prišiel o vlasy

Mladý útočník sa proti bývalému klubu predviedol vo veľmi dobrom svetle.

8. okt 2021 o 9:23 Tomáš Ferenčík

Hlavným hrdinom prekvapujúceho víťazstva Dolného Kubína nad ligovým Liptovským Mikulášom v Slovenskom pohári bol dvojgólový strelec Marek Bobček. Iba 22-ročný útočník hosťuje na Orave z MFK Ružomberok. Po senzačnom postupe do ďalšieho kola sme sa s ním porozprávali.

Vnímali ste zápas s Liptovským Mikulášom špeciálne, keďže ste tam pol sezóny pôsobili?

Až tak nie. Je pravda, že takmer všetkých chalanov poznám a myslím, že sme sa nerozišli v zlom. Zápas bol skôr špeciálny v tom, že sme hrali proti fortunaligistovi.

Pohárový zápas bol zvláštny aj v tom, že hráči museli pomáhať s rôznymi prácami na štadióne. Nerobilo vám to problém?

Do poslednej chvíle sme nevedeli, či vôbec budeme hrať na domácom štadióne v Dolnom Kubíne. Akonáhle sa vyskytla nádej, že je to možné, boli sme ochotní spraviť čokoľvek. Ruku k tomuto dielu priložili hráči z mladších kategórii, funkcionári, ale i naši fanúšikovia. Či už to bolo upratovanie alebo organizácia. Všetkým patrí obrovská vďaka.