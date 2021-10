Dočkali sa. Dôležitá cesta je zrekonštruovaná

Na opravu cesty v priemyselnej zóne čakali v Námestove roky. Mesto do nej investovalo 320-tisíc eur.

8. okt 2021 o 14:33 Jaroslava Kavuliaková

STOVO. „Stačí jedno slovo, konečne. My sa už nechceme vracať k tomu, ako to bolo, hlavná vec, že je to spravené,“ vyjadril sa Marián Tarčák z firmy Colortop, ktorá má prevádzku na Kliňanskej ceste. Oproti cez ulicu je najväčší zamestnávateľ tejto časti mesta – spoločnosť HERN.

Stovky zamestnancov sa sem musia nejako dostať. „Podľa mňa to už bolo treba opraviť,“ zhodnotila Zuzka Kubíková, ktorá do práce chodí pešo.

Branislav Kollár má na Kliňanskej ceste viac než 10 rokov autodielňu. „Končene je hotová. Bola to najviac rozbitá cesta v Námestove a pritom je tu kvantum firiem, kvantum ľudí tu chodí,“ povedal.

Prejazd áut neustal