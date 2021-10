Oravské florbalové kluby si počínali zmiešane

Výhry boli len ojedinelé. Viac pribúdalo prehier.

7. okt 2021 o 14:00 Tomáš Ferenčík, Martin Gábor

EXTRALIGA MUŽI

FBK Nižná – Záhorská Bystrica 3:7 (1:4,0:0,2:3) P. Bachan, Medžo (Latka), Latka (Reguly)

Hrajúci tréner Nižnej Patrik Bachan: Nezachytili sme úvod zápasu. Chceli sme si tam vypracovať náskok, ale nepodarilo sa nám to. Akurát sme dali náskok súperovi, ktorý to celý zápas kontroloval. Prestrieľali sme ho, ale proste nám to dnes nechcelo padať. Ťažký zápas na psychiku. Trápili sme sa v koncovke a už aj keď sme boli v dobrých pozíciách, tak sme zbytočne nahrávali alebo netrafili. Musíme to hodiť za hlavu pred zajtrajším zápasom.

Nižná – Dubnica n. Váhom 10:7 (3:1,1:6,6:0) Medžo, Latka (Hujo), Bachan (Drozd), Reguly (Bachan), Laštík (Reguly), Medžo (Bachan), Medžo (Reguly), Bachan (Laštík), Bachan (Košarišťan), Reguly (Bachan)

Hrajúci tréner Nižnej Patrik Bachan: Po druhej tretine, keď sme prehrávali 4:7, by na nás ťažko niekto stavil deravý groš a som veľmi rád, že sme ukázali bojovného ducha a extraligové skúsenosti. Preskupili sme zostavu a podarilo sa nám Dubničanov zlomiť a zápas doviesť do víťazného konca.

1. LIGA MUŽI

5. kolo

RAptORs – Tempish Capitol 4:10 (1:2,2:3,1:5) D. Michlík (Vnenčák), Ferneza, Vnenčák (Adamčík), Adamčík (Mores)

Hráč RAptORs Matúš Píši: Do zápasu sme vstúpili ako outsideri, ale ukázali sme, že vieme zabojovať ako tím. Zápas sa zlomil v tretej tretine, ktorú sme prehrali vysoko 1:5. V jednom striedaní sme dostali tri góly, čo rozhodlo zápas. Chalani však nechali na ihrisku srdce a odmakali celý zápas.

Stará Ľubovňa – Mútne 9:5 (3:3,2:1,4:1) Kubala, Bolek (Kubala), Maslan (Babečka), Jakubjak, Čajka,

Spišská Nová Ves – Dolný Kubín 8:3 (3:1,3:1,2:1) Drengubiak (Gáll), Huba (Drengubiak), Huba (Gáll)

6. kolo

RAptORs – Hurikán Bratislava 6:1 (1:0, 1:0, 4:1) Grobarčík (Oselský), Dominik Michlík (Šimon Michlík), vlastný, Dávid Michlík (Dominik Michlík), Šimon Michlík (Dávid Michlík), Adamčík

Kapitán RAptORs Martin Adamčík: Do zápasu sme nastúpili s tým, že chceme prelomiť domáce prekliatie. Zápas bol od začiatku vyrovnaný. Našťastie, v prvej tretine sme jednu šancu premenili.

V bráne nás podržal Adam Kaššák. V prostrednej časti hry sme opäť dali opäť jeden gól a zvýšili sme na 2:0. V poslednej tretine sme zlepšili hru. Hurikán sme napádali. Hostia nás chceli dostať pod tlak, vtedy prišiel faul na Filipa Kuráňa, za čo hosťujúci hráč dostal červenú kartu a hrali sme päťminútovú presilovku. Strelili sme v nej tri góly a rozhodli sme o našom víťazstve. Naším najlepším hráčom bol jednoznačne Adam „Šaňo“ Kaššák, ktorý nás niekoľkokrát výborne podržal a siahal na čisté konto.

Stará Ľubovňa – Dolný Kubín 9:5 (3:2,1:3,5:0) V. Huba (M. Drengubiak), V. Huba (J. Tóth), P. Kubačka (V. Huba), M. Grega (D. Kuhajda), P. Kubačka (D. Kuhajda)

Prezident klubu Matúš Lakoštík: Na dvojzápas sme cestovali s cieľom získať aspoň tri body, hoci stále nemáme k dispozícii kompletný káder. V Spišskej Novej Vsi sme podali veľmi slabý výkon proti veľmi dobre hrajúcemu súperovi.

Na druhý deň sme nastúpili v Starej Ľubovni, kde to bol dve tretiny vyrovnaný zápas. Naši chlapci bojovali, no držanie lopty bolo na strane súpera.

Zápas sa zlomil v poslednej časti. Po vôbec prvom vylúčení v zápase sme nezvládli hru v oslabení. Od tohto momentu mal súper jasnú prevahu a nedovolil nám nadýchnuť sa k zvratu.

Spišská Nová Ves – Mútne 6:5 (2:0,1:1,3:4) Maslan (M. Papák), O. Kubala (M. Bolek), Maslan (M. Kapičák), Kubala (M. Kapičák), M. Papák