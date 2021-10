Skvelý, o nič horší ako predošlé ročníky

Cyklisti sa predsa len zmobilizovali a vyrazili okolo Tatier.

8. okt 2021 o 14:00 Tomáš Ferenčík

NIŽNÁ. Najstaršie a najmasovejšie cyklistické podujatie Okolo Tatier sa vlani pre pandémiu nekonalo vôbec a tento rok iba v špeciálnej verzii. Pôvodný júnový termín sa presunul na posledný septembrový víkend.

Obmedzenia neumožnili tradičný ročník, kedy by cyklisti prechádzali oravskými obcami a školáci ich vyprevádzali od Nižnej až po Suchú Horu. „Fungovali sme v obmedzenom režime,“ hovorí Miloš Kuboš, predseda organizačného štábu. „Žiadny spoločný pelotón sa nekonal a ani žiadne hromadné podujatia v Nižnej a ani v Tatrách. Trasu si určili samotné skupiny. Museli sa rozhodnúť, či pôjdu cez Poľsko, alebo Slovensko. My sme účastníkom iba rozdali tradičné darčeky a odviezli batožinu. Ubytovanie v Tatrách už bolo na zodpovednosti hotelov.“

Aj napriek tomuto všetkému, záujem ľudí o 53. ročník Okolo Tatier prekvapil. Zaregistrovalo sa 350 účastníkov. „Chceli sme zachovať tradíciu, aj keď v takejto oklieštenej zostave. Osobne som veľmi spokojný, že tri stovky ľudí mali chuť v septembri si užiť tri dni cyklistiky.“

Počasie si vymodlili naozaj úžasné. Počas troch slnečných dní si dopriali účastníci veľa zážitkov na bicykli. „Pre nás to bol opäť skvelý ročník, o nič horší ako tie predošlé,“ povedala účastníčka Klaudia. „Dokonca v mnohom prekvapil. Počasie sme mali ako v lete a Lomnica sa osvedčila na dvesto percent. Že nebol žiadny program, vôbec nevadilo. Ďakujeme, že ste sa na to nevykašľali.“

Organizátori hodnotia špeciálny 53. ročník tiež iba pozitívne. „Ďakujeme, že ste boli a že ste sa bavili. Napriek tomu, že to nebol klasický silný ročník, radi sme sa s vami videli. Do ďalšieho ročníka nám zostáva iba deväť mesiacov, tak ani nevybaľujte. Už teraz máme kopec nových nápadov, ako to spraviť do budúceho roka ešte lepšie. Budeme sa na vás tešiť druhý júnový víkend. Ďakujeme sponzorom a podporovateľom. Bez vás by to nebolo možné.“

