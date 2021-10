O tomto víťazstve sa bude ešte dlho hovoriť (reakcie+fotogaléria)

Prečítajte si reakcie hráčov i trénera po zápase.

6. okt 2021 o 19:57 Tomáš Ferenčík

Treťoligový Dolný Kubín senzačne vyradil účastníka najvyššej slovenskej súťaže MFK Liptovský Mikuláš. Kým domáci hráči boli plní nadšenia, bývalý hráč Ľuboslav Laura zažíval opačné pocity.

POVEDALI PO ZÁPASE

Tréner Pavol Bača: Predovšetkým sa chcem poďakovať ľudom, čo sa pričinili o to, aby sme hrali tento zápas v Kubíne. V druhom rade hráčom, ako ten duel odjazdili, bojovali, zamakali.

V úvode sme mali miernu prevahu, no aj hostia sa dostali do pološancí. Našou úlohou však bolo čakať na chyby a využiť brejkové situácie. To sa po prihrávke Otrubu podarilo Bobčekovi a viedli sme 1:0.