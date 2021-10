Marek Huba hodnotí prvý zápas: Poučíme sa z neho a budeme silnejší

Dolný Kubín hneď v úvodnom dueli zažil 14-gólovú prestrelku. Dlho držal so súperom vyrovnanú partiu, ale v prostrednej časti ho zlomil gól na 5:4.

6. okt 2021 o 9:00 Tomáš Ferenčík

2. liga

Hamuliakovo – Dolný Kubín 9:5 (2:1,2:2,5:2)

Góly: Gašparovič (Németh), Betušťák (Lupták), Šugár (Jonák), Šeliga (Hricko), Hricko (Šeliga)

Do Bratislavy cestoval Dolný Kubín s cieľom vyhrať a odviezť si domov tri body. To sa mu, žiaľ, nepodarilo. Čakalo ho tam malé ihrisko, na ktoré bol súper, samozrejme, pripravený. Oravskí hokejisti však mali dobrý vstup do zápasu. Hricko išiel sám na bránku, no tesne minul pravý horný roh domácej brány a domáci z protiútoku išli do vedenia už v 3. minúte.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hokejová sezóna začína, Dolný Kubín hlási veľa noviniek Čítajte

Hostia hneď odpovedali po góle Gašparoviča. Hamuliakovo išlo znovu do vedenia v 8. minúte a tak sa skončila aj prvá tretina. Do prostrednej časti mal oravský klub dobrý nástup. Vyrovnal po góle Betušťáka, ktorému prihrával Tomáš Lupták. Následne po chybe domáci znovu viedli, ale odpoveď Dolného Kubína bola rýchla. Šugár vyrovnal. Hody a chyby pokračovali. Opäť buly a opäť tá istá chyba a bolo 4:3.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nástup do tretej tretiny mali oravskí hokejisti dobrý. Šeliga strelou od modrej čiary vyrovnal na 4:4. Čo čert nechcel, opäť buly po góle a opäť to isté a 5:4. Následne súper v psychickej výhode strelil štyri góly a bolo rozhodnuté. Na konci ešte po prihrávke Šeligu Hricko strelil zo samostatného úniku gól a stanovil konečné skóre na 9:5.

Budúci týždeň cestuje Dolný Kubín do Piešťan. Úvodné buly je o 18.00 hod.

ZOSTAVA: Janek – Šeliga, Javorka, Jonák, T. Lupták, Šugár – J. Lupták, Sluka, Hricko, Bukna, Betušťák – Koreník, Ladňák, Vaculík, Gašparovič, Maňuch – Németh, Ondrásky

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Extraligový účet si otvoril ďalší Oravčan Čítajte

POVEDAL PO ZÁPASE

Manažér klubu Marek Huba: Malé klzisko nám robilo problémy. Domáci boli naň zvyknutí, dobre korčuľovali, hrali rýchlo všetko do tretiny a to nám robilo problémy. Predsa len, trénujeme na ihrisku veľkých rozmerov, aj zápasy sme odohrali na takých klziskách. Na to sa však, samozrejme, nechceme vyhovárať. Títo chlapci vedia hrať hokej, no taký štýl, ako sa hral včera, nám nesedel. Zápas sme si rozobrali, poučíme sa z neho a do ďalšieho zápasu pôjdeme silnejší.