Oravčanka Lenka Cambelová zaujala v talianskej súťaži MasterChef

V Taliansku začínala ako barmanka na diskotéke. Účasť v televíznej kuchárskej súťaži jej otvorila dvere do jednej z najznámejších florentských reštaurácií.

10. okt 2021 o 10:32 Lucia Šmigovská

Študovali ste na vysokej škole psychológiu. Prečo ste sa rozhodli odísť?

V tom období som u seba objavila puntičkárstvo. Všetko som chcela robiť na sto percent. Bola som v treťom ročníku, mala som hotové všetky skúšky, stačilo odovzdať bakalárku, na ktorej som pracovala dva roky. Aby som s ňou bola spokojná a dostala áčko, predĺžila som si štúdium o rok. Odišla som do Talianska za prácou, za láskou a už som sa nevrátila.

Mali ste pripravené nejaké zázemie, vedeli ste aspoň približne, čo vás čaká? Alebo to bol krok do neznáma?



Presne tak. Vždy som robila kroky do neznáma a robila som ich rada. Nehovorím, že teraz nemám chuť ich robiť, ale snažím sa ich nerobiť. Zrejme to súvisí s vekom.