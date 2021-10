Góly, dymovnice a skvelá atmosféra. Šláger ponúkol všetko

Pozornosť fanúšikov sa sústreďovala do Zubrohlavy, kde sa bojovalo o prvé miesto.

4. okt 2021 o 8:39 Tomáš Ferenčík

V. liga skupina B

Bystrička – Nižná 3:1 (3:1)

Góly: 21. a 36. J. Gríger, 31. M. Krnáč – 45. T. Zboroň (z 11 m)

Prvý polčas jednoznačne patril domácim, ktorí v 13. min po centri do šestnástky hlavičkovali do spojnice súperovej brány. O osem minút to už Bystričke vyšlo. Strelou z hranice pokutového územia skóroval Ján Gríger.

V 29. min opäť zazvonila konštrukcia Brčákovej brány. Domácich to však mrzieť nemuselo, pretože už o dve minúty sa v skrumáži najlepšie zorientoval Michal Krnáč, ktorý po dorážke zvýšil na 2:0. Futbalisti Bystričky boli naďalej pri chuti a v 36. min zvýšili už na rozdiel triedy.

Po rýchlom brejku sa krížnou strelou po druhýkrát v zápase presadil Gríger. Nižná sa k slovu dostala až v závere prvého dejstva. V 39. min nebezpečne vypálil spoza šestnástky Ujmiak a jeden z domácich obrancov mal čo robiť, aby vykopol loptu z bránkovej čiary. Hosťom sa však predsa len podarilo ešte do prestávky znížiť. V 45. min zahrali domáci v pokutovom území rukou a z nariadenej penalty Tomáš Zboroň nezaváhal.