Trstenskú nemocnicu preradili medzi komunitné, riaditeľ sa obrátil na ministra

Dolnooravská si polepšila, zaradili ju medzi regionálne.

30. sep 2021 o 16:05 Martin Pavelek

ORAVA. „V takom prípade nech nás radšej pripoja k Poľsku," reaguje Marian Tholt, šéf Hornooravskej nemocnice v Trstenej na informáciu, že sa toto zdravotnícke zariadenie ocitlo v novom zozname medzi komunitnými.

Vedenie nemocnice zareagovalo na informácie, ktoré zverejnil denník SME.

„Overovali sme si to na ministerstve aj v koalícii, je to pravda, naša nemocnica je naozaj v novom zozname preradená do najnižšieho stupňa,“ povedal Tholt.

V Trstenej okamžite začali konať aj na základe včerajšieho odsúhlasenia zdravotníckej reformy vládou. Riaditeľ napísal ministrovi zdravotníctva list,

v ktorom ho žiada, aby spolu s tvorcami zdravotnej reformy osobne prišli do Trstenej.

„Aby ste videli nemocnicu a presvedčili sa o dostupnosti a infraštruktúre v tejto spádovej oblasti, pretože nikto z vás túto nemocnicu na rozdiel od iných nemocníc nevidel.“

V liste píše, že každému súdnemu občanovi musí byť jasné, že týmto krokom zákonom navrhovaná dostupnosť do 35 minút je v našom regióne absolútne nesplniteľná. Na jednej strane máme v okruhu cca 30 kilometrov štvorcových tri nemocnice a na druhej v okruhu cca 70 kilometrov nie je žiadna regionálna.