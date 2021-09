Florbalové tímy Nižnej iba vyhrávali

Starší žiaci odohrali prvé zápasy novej sezóny.

29. sep 2021 o 13:00 Tomáš Ferenčík

Extraliga muži

Nižná – AS Trenčín 10:7 (4:3,3:4,3:0) Laštík (Reguly), Medžo (J. Košarišťan), Belko (Reguly), Medžo (Latka), Latka (Reguly), Reguly (T. Čuporák), Reguly (Bachan), Medžo (J. Košarišťan), Reguly (Bachan), Medžo (Drozd)

Článok pokračuje pod video reklamou

Tréner Nižnej Patrik Bachan: Tento zápas sme museli doslova vybojovať do poslednej sekundy. Mali sme problém, že po našich zbytočných individuálnych chybách súper vždy dorovnal a nedarilo sa nám odskočiť na veľký rozdiel. Na tom musíme pracovať. Ale zápas bol v slušnom tempe. Za tri body sme radi, konečne sme AS porazili doma.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V sobotu pomohol k výhre florbalistom, v nedeľu strelil hetrik na futbale vo Vitanovej Čítajte

Extraliga ženy

K. N. Mesto – Tvrdošín 6:4 (1:1,1:1,4:2) Majcherová (Semančíková), Dúbravská (Spišiaková), Dúbravská (Dulková), Semančíková (Majcherová)

Tréner Tvrdošína Milan Burdeľ: Musím hráčky pochváliť. Ideme postupne krok za krokom. Chvíľku to ešte potrvá, ale myslím si, že v tomto zápase podali dievčatá kvalitný výkon. Za bojovnosť si zaslúžia pochvalu. Škoda toho záveru, kde sme to v hlavách a po taktickej stránke nezvládli. Ďakujem súperovi za skvelý súboj.

Starší žiaci Stred

RAptORs – Zákamenné 16:13 Šimurdiak 11, Oselský 3, Kutláková, Zboroň – Urban 4, Lučivňák 3, Kakus 3, Kubačka 3,

Nižná – RAptORs 10:6 Záhora 3, Beňuš 2, Žák 2, Bachynec, Halimovič, Zimáni – Šimurdiak 4, Odumorek 2,

Banská Bystrica – Dolný Kubín 0:12 Dulovec 3, Lakoštík 3, Trnkócy 3, Foltín, Maretta, Jokel,

Dolný Kubín – Detva 15:0 Dulovec 5, Foltín 4, Jokel 4, Orolím 2, Zákamenné – Nižná 3:10 Urban, Kubacka, Lučivňák – Bachynec 3, Žák 3, Beňuš 2, Halimovič, Tuka

Tréner Raptorov Ján Bomba: Raptorov nastúpilo len osem. Napriek tomu chlapci podali výborné výkony. V zápase s Nižnou sme prehrali 6:10, lebo chlapcom už chýbali trošku sily. Napriek tomu ich musím pochváliť za dobré výkony a odmakané dva zápasy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čo chytí Filip do ruky, v tom je hneď úspešný Čítajte

Juniori Stred

Devils Čadca – RAptORs 6:7 (2:1,2:3,2:3) Michlík 3, Chromek 2, Bolek, Brišák

Tréner Raptorov Martin Tomaga: Na zápas do Čadce sme cestovali oslabení o sedem hráčov zo základnej zostavy. Úvod zápasu sme veľmi nezachytili. Prehrávali sme rýchlo 0:2, no do konca prvej tretiny sme znížili. Súper hral zo zabezpečenej obrany a na brejkové situácie. V druhej a tretej tretine sme herne dominovali, no súper sa po našich jednoduchých chybách držal v zápase. Zaujímavý moment prišiel minútu pred koncom, kedy to súper skúšal v šiestich a Raptori mali päť pokusov trafiť prázdnu bránku. No, žiaľ, neboli úspešní. Ako tréner však musím hráčov pochváliť, odohrali dobrý zápas.

Brezno – Nižná 6:11 (0:4,4:4,2:3) Košarišťan 4, Záhora 3, Kuboš 2, Pallo, Plávka