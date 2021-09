Mosty na Orave sú v katastrofálnom stave. Ich zatvorenie by prinieslo kolaps regiónu

Zásobovanie väčšiny Bielej Oravy potravinami, preprava osôb, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, vykurovanie nemôže existovať bez mostov do Námestova. Ohrozené sú tisíce pracovných miest.

28. sep 2021 o 14:06 Martin Pavelek

Most ponad oravskú priehradu do Námestova. Hmotnosť vozidiel obmedzili na 12 ton. (Zdroj: Martin Pavelek)

NÁMESTOVO. „Znamenalo by to kolaps firmy, ľudia by prišli o prácu, a nielen u nás, ale aj v ďalších firmách,“ povedal majiteľ stavebnín Marián Grígeľ na adresu možného zatvorenia oboch mostov do Námestova.

„Na jednej strane tu máme nezmyselné míňanie miliónov na očkovaciu lotériu, na druhej mosty pred zrútením, na ktoré nie sú peniaze. To je vrcholne nezodpovedné od všetkých vlád, počnúc Smerom a končiac našou župankou z Oravy. Všetky vlády sa vykašľali na Oravu nielen v infraštruktúre ale aj zdravotníctve.“

Spustil by sa domino efekt

Podobný názor má Štefan Starek, majiteľ 45 kamiónov zamestnávajúci takmer 70 ľudí.

„Denne vozíme materiál do areálu Punch. Bez mostov by to všetko mohli zatvoriť. Poľsko ako obchádzková trasa nie je vhodné, lebo hraničné priechody za mostmi nemôžu využívať ťažké nákladné autá. Poliaci by mohli byť naším vzorom. Opravili mosty aj cesty, my ich máme v takom stave, ako boli v Poľsku pred tridsiatimi rokmi. Orava je dopravná diera.“

Katastrofický scenár predstavil Tomáš Lúchava z poľnohospodárskeho družstva v Bobrove. „O 350 kráv sa stará 30 ľudí, ročné tržby z predaja mlieka dosahujú milión eur.“

Celý okres Námestovo vyprodukuje denne približne 40-tisíc litrov mlieka, vozia ho do mliekarní v Liptovskom Mikuláši a Hriňovej.

„Bez mostov by sme skončili. Chov by sme museli zrušiť, pretože mlieko spracovávať nemôžete začať zo dňa na deň,“ povedal Lúchava.