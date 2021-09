Strelil víťazný gól Dolného Kubína a oslávil ho ako Ronaldo

Oravské Veselé nepochopiteľne stratilo vo Fiľakove náskok 2:0.

28. sep 2021 o 14:00 Tomáš Ferenčík

III. liga Stred

Dolný Kubín – Podkonice 2:1 (1:1)

Góly: 19. F. Kolorédy, 72. M. Otruba – 42. M. Sedliak

Zápas ponúkol dva odlišné polčasy. V tom prvom dominovali domáci futbalisti. Výborne napádali, lepšie sa pohybovali, vyhrávali osobné súboje a dostávali sa do šancí. Dolný Kubín mal viesť po prvých 45 minútach aspoň o dva góly, ale stav bol nerozhodný 1:1.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Proti Slovanu rozhodli štandardné situácie Čítajte

Už v 4. min napálil volej do brvna Kolorédy. Potom nebezpečne strieľal Bača. V 10. min išiel sám na brankára Kolorédy, no trafil iba do jeho nôh. Prekonal ho až o pár minút.