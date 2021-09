Oravci ďalej bojujú za zachovanie nemocnice

Petíciu za Dolnooravskú nemocnicu podpísalo za deväť dní viac ako 22-tisíc ľudí.

23. sep 2021 o 13:50 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. „Od začiatku, ako sa začali šíriť klamlivé informácie, sa téma rušenia nemocníc zneužíva, bohužiaľ, na politické boje. V našich regiónoch sa spustil chaos, panika a vytvárajú sa zbytočné konflikty.

Najnovšie je to i petícia primátora Dolného Kubína.“ Takýto status uverejnila dnes županka Erika Jurinova na svojom facebooku.

Cieľom petície je záchrana Dolnooravskej nemocnice v súčasnom stave. Za deväť dní ju podpísalo viac ako 22-tisíc ľudí. Podľa čiastkových informácií z Optimalizácie siete nemocníc je jedna z 22 na Slovensku, z ktorých by sa mali stať komunitné, čo by ohrozilo viaceré oddelenia.

Hlavný kontrolór Dolného Kubína Peter Florek, ktorý je zároveň členom petičného výboru, poslal Erike Jurinovej z dnešnej tlačovej konferencie jasný odkaz. „Ak je obava občana a obyvateľov Oravy o svoje zdravie a zdravie svojej rodiny politika, tak áno, je to politická petícia. Ale takto ju môže označiť nie normálny človek ale iba politik.“

Pridal sa starosta Zázrivej Matúš Mních, ktorý je zároveň predseda Združenia miest a obcí Dolnej Oravy. „Držme si to, čo tu máme a zlepšujme to. Politiku dajme bokom. Je jedno, kto by s petíciou prišiel, vždy by sme ju podporili.?“

Dôležitá je pre celú Oravu

V článku nájdete aj Celé stanovisko Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom nemocnice.

Ako reagujú na situáciu starostovia dolnej Oravy.

Akú dôležitosť má nemocnica pre prax študentov zdravotníckej školy.

Primátor Dolného Kubína Ján Prílepok poďakoval ľuďom za podpisy aj tým, ktorí ich zbierajú.