Choč je už srdcovka

Vyhral Poliak, z oravských bežcov bol najlepší Róbert Judiak.

24. sep 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

VYŠNÝ KUBÍN. Veľký Choč každoročne priláka množstvo turistov, no v jeden deň ho vždy zaplaví aj množstvo bežcov. Už po 12. raz sa uskutočnil Beh do Choča. „Ako vždy som sa tešila a zároveň som to chcela mať za sebou,“ hovorí domáca Monika Chovanová. „Choč je ťažký, preverí schopnosti každého.“

Účastníci si týmito pretekami do vrchu každý rok symbolicky pripomínajú Jozefa Čajku, ktorý ako 24-ročný zahynul pri páde z Ostrého Roháča.

„Bol to v prvom rade milý, úprimný, rozvážny, šikovný skaut, športovec a priateľ s veľkým srdcom. O jeho charaktere, schopnostiach a vlastnostiach by sa dalo veľa rozprávať. Zo športu sa venoval hlavne cestnej a horskej cyklistike, korčuľovaniu, turistike a horolezectvu vo všetkých podobách,“ píšu o ňom organizátori na oficiálnej stránke podujatia.